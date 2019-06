Südkoreas größter Geldschein hat Anteil von 85 Prozent an den umlaufenden Banknoten

Photo : YONHAP News

Südkoreas größter Geldschein hat einen Anteil von 85 Prozent am Wert der umlaufenden Banknoten.Zehn Jahre nach der Einführung des 50.000-Won-Scheins macht dieser mit Stand von Ende Mai einen Anteil von 84,6 Prozent am Nennwert aller im Umlauf befindlichen Banknoten aus.Das teilte die Koreanische Zentralbank mit. Nach der Stückzahl gesehen betrug der Anteil der 50.000-Won-Scheine 36,9 Prozent.Der 50.000-Won-Schein wurde am 23. Juni 2009 eingeführt. Zuvor war 36 Jahre lang die 10.000-Won-Banknote der größte Geldschein in Südkorea gewesen.In den 36 Jahren hatte das Bruttoinlandsprodukt jedoch um das 209-Fache zugenommen, die Verbraucherpreise hatten sich vervierzehnfacht, so die Notenbank.