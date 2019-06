Hinterbliebene von Ex-First Lady Lee äußern Dank für Beileidsschreiben von Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Die Hinterbliebenen der letzte Woche verstorbenen Ex-First Lady Lee Hee-ho haben ihren Dank für ein Beileidsschreiben und Trauerblumen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un übermittelt.Der Koreanische Rat für Versöhnung und Kooperation teilte mit, ein Dankesschreiben der Hinterbliebenen über das Vereinigungsministerium übermittelt zu haben. Der Brief sei seines Wissens am Mittwoch über das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong dem Norden ausgehändigt worden.Darin habe der Ratsvorsitzende Kim Hong-gul, der jüngste Sohn von Ex-Präsident Kim Dae-jung und Lee, dem Vorsitzenden Kim seinen Dank geäußert. Die Mutter habe sich bis zur letzten Stunde die Versöhnung und Kooperation der Nation sowie Frieden und Wiedervereinigung gewünscht, hieß es.Kim brachte auch die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich Süd- und Nordkorea entsprechend dem Willen der Verstorbenen gemeinsam für Frieden, Wohlstand und Wiedervereinigung einsetzen würden.Laut der Organisation erwägt Kim einen Besuch in Nordkorea anlässlich des zehnten Todestags seines Vaters und für Diskussionen über Projekte zum Gedenken an seine Mutter.