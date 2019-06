Politik Südkorea sieht in Nordkoreas Gipfel mit China Willen zu Gesprächen

Nach Einschätzung der Regierung in Seoul demonstriert Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mit dem Spitzentreffen mit China seinen Willen zu Gesprächen.



In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Außenministeriums hieß es, dass Kim mit der Einladung Xis zu einem Staatsbesuch seinen Willen zeige, die Gespräche mit den USA über die Denuklearisierung fortzusetzen.



Dies bedeute auch, dass der Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel im Rahmen des Dialogs und von Gesprächen fortgesetzt werde.



Das Ministerium ging in der Erklärung auch auf einen Meinungsbeitrag des chinesischen Staatspräsidenten in der nordkoreanischen Arbeiterzeitung "Rodong Sinmun" ein. Xi hatte darin seine Unterstützung für Fortschritte durch Dialog und Verhandlungen in Fragen der koreanischen Halbinsel versprochen.



Die Regierung in Seoul rechnet damit, dass der Xi-Kim-Gipfel zur vollständigen Denuklearisierung und Schaffung von dauerhaftem Frieden beitragen kann.



Xi wird heute zu seinem ersten Besuch in Nordkorea als Staatspräsident eintreffen. Er wird zwei Tage lang in Nordkorea bleiben. Ende dieses Monats ist ein bilaterales Spitzentreffen zwischen Südkorea und den USA geplant.