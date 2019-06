Japan lehnt Südkoreas Alternativvorschlag für Entschädigung früherer Zwangsarbeiter ab

Photo : YONHAP News

Japan hat sich zu Südkoreas Alternativvorschlag wegen der südkoreanischen Gerichtsurteile für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter ablehnend geäußert.Nach dem Vorschlag sollten Unternehmen beider Staaten freiwillig Finanzmittel in einen Fonds einzahlen, um die Opfer der Zwangsrekrutierung zur japanischen Kolonialzeit zu entschädigen. Das Außenministerium in Seoul teilte am Mittwoch mit, Japan das Angebot unterbreitet zu haben.Der Erste Vizeaußenminister Cho Se-young stattete am Wochenende einen Geheimbesuch in Japan ab und übermittelte den Vorschlag.Der japanische Außenminister Taro Kono sagte jedoch, der Vorschlag der südkoreanischen Regierung stelle einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar und könne deshalb nicht akzeptiert werden. Er forderte erneut die Einsetzung eines Schlichtungsgremiums.Japan erwägt, den Internationalen Gerichtshof anzurufen, sollte Südkorea der Forderung nach der Bildung eines Schlichtungsausschusses nicht nachkommen. Ohne Südkoreas Zustimmung sind jedoch beide Schritte unmöglich.Angesichts der angespannten Beziehungen ist es ungewiss, ob am Rande des G20-Gipfels in der kommenden Woche ein bilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Japan zustande kommt.