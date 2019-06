USA sanktionieren russische Unternehmen wegen Beihilfe für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben russische Unternehmen sanktioniert, weil sie Beihilfe für Nordkorea geleistet haben sollen.Das Finanzministerium teilte am Mittwoch in seinem Internetauftritt mit, dass die Russian Financial Society finanzielle Unterstützung für Dandong Zhongsheng Industry and Trade geleistet habe. Dank der Unterstützung habe das nordkoreanische Unternehmen Zugang zum internationalen Finanzsystem erhalten und es seien Gelder in Nordkoreas Atomwaffenprogramm gelenkt worden.Die russische Organisation soll für Dandong Zhongsheng, das im Besitz der nordkoreanischen Außenhandelsbank ist, mehrere Bankkonten eröffnet haben.Die Bekanntgabe erfolgte einen Tag vor dem zweitägigen Staatsbesuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Nordkorea.Im März hatte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen zwei chinesische Reedereien verhängt, weil sie mit Nordkorea Geschäfte gemacht hatten. Jedoch hatte Präsident Trump einen Tag später erklärt, dass die Sanktionen rückgängig gemacht worden seien.