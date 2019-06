Nordkoreanische Staatszeitung beleuchtet Xis Besuch

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Staatszeitung „Rodong Sinmun“ hat am Donnerstag betont, dass der Besuch von Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Nordkorea ein neues Kapitel in der Geschichte beider Länder sein wird.Das Organ der Arbeiterpartei veröffentlichte viele Artikel im Zusammenhang mit dem Besuch von Xi, der heute in Nordkorea erwartet wird. Dazu zählt ein Leitartikel unter dem Titel „Willkommen, Gesandter der Freundschaft des brüderlichen chinesischen Volks“.Der Nordkorea-Besuch von Präsident Xi angesichts dringender und wichtigen Aufgaben wegen der komplizierten internationalen Beziehungen zeige deutlich, dass die chinesische Partei und die Regierung die Freundschaft zwischen Nordkorea und China für äußerst wichtig halten, steht in dem Leitartikel. Damit wurde offenbar darauf hingewiesen, dass Xi trotz Problemen wie des Handelskriegs zwischen den USA und China und der Protestbewegung in Hongkong nach Nordkorea reist.In einem Artikel über die Freundschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern wurden die besonderen Beziehungen zwischen den bisherigen Staatschefs Nordkoreas und Chinas über Jahre hinweg vorgestellt.Die Zeitung stellte auch Xis Lebenslauf ausführlich vor. Er stamme aus der Provinz Shannxi und habe an der Tsinghua-Universität zum Doktor der Rechte promoviert, hieß es.