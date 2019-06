Nuklearunterhändler Südkoreas und der USA raten Nordkorea zu Gesprächen

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für die Atomgespräche haben Nordkorea geraten, wieder einen Dialog aufzunehmen.Dazu riefen Südkoreas Verhandlungsführer Lee Do-hoon und sein US-Amtskollege Stephen Biegun am Mittwoch in ihren Vorträgen vor der Denkfabrik Atlantic Council in Washington auf.Lee riet Nordkorea, vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in Seoul nächste Woche, zu einem Korea-Gipfel zusammenzukommen. Dies sei eine goldene Gelegenheit für Nordkorea.Lee bekräftige die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen, sagte aber auch, dass diese kein Allheilmittel seien. Stattdessen handele es sich um Werkzeuge, um durch Verhandlungen Lösungen hervorzubringen.Biegun sagte, dass sowohl die USA als auch Nordkorea die Notwendigkeit eines flexiblen Ansatzes in den Gesprächen über die Denuklearisierung verstünden.Die Tür für Verhandlungen stehe weit offen, sagte Biegun weiter. Die USA erwarteten und hofften, dass Nordkorea sich in nicht allzu ferner Zukunft wieder in grundlegender Weise für den Prozess einsetze.