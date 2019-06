Politik Regierung präsentiert Vision für Förderung von verarbeitendem Gewerbe

Die Regierung hat Strategien präsentiert, um Südkorea zu einem der vier führenden Staaten im verarbeitenden Gewerbe zu entwickeln.



Die Regierung will bis 2030 die Innovation der Industriestruktur vorantreiben, um diese intelligent und umweltfreundlich zu gestalten sowie die Konvergenz zu fördern. Die Regierung will Unterstützung für die herstellende Industrie anbieten, damit Südkorea zu einem innovativen Schrittmacher wird und nicht mehr nur führenden Nationen folgt.



Eine entsprechende Vision für die „Renaissance“ des herstellenden Gewerbes veröffentlichte die Regierung am Mittwoch.



Ziel ist, das Verhältnis der Wertschöpfung zum Umsatz im verarbeitenden Gewerbe von derzeit 25 Prozent auf 30 Prozent zu verbessern. Der Anteil der neuen Industrien und der neuen Produkte am Produktionsvolumen der verarbeitenden Industrie soll von 16 Prozent auf 30 Prozent steigen. Damit soll Südkorea, das derzeit hinsichtlich des Exportvolumens auf Platz sechs rangiert, zu einer der vier führenden Mächte des Herstellungssektors aufsteigen.



Es wurden vier Strategien für die Verwirklichung der Ziele präsentiert. Dazu zählen die Innovation der Industriestruktur, die Förderung neuer Industrien, die Umgestaltung des industriellen Ökosystems und der Staat als Unternehmer.