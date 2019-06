Nationales Regenzeit setzt nächste Woche auf Jeju ein

Die Regenzeit im diesjährigen Sommer setzt voraussichtlich eine Woche später als im Durchschnitt der letzten Jahre ein.



Laut dem Wetteramt wird die Monsunfront, die sich derzeit in der Umgebung der japanischen Insel Okinawa befindet, Anfang nächster Woche langsam nach Norden ziehen. Um den 26. Juni wird die Front die südlichen Gewässer der Insel Jeju erreichen, dann wird auf Jeju und an der Südküste Koreas der Regen einsetzen.



Die Monsunfront werde dann wieder Richtung Meer südlich der Insel Jeju ziehen. In den zentralen Regionen und in den restlichen Gebieten im Süden des Landes werde die Regenzeit erst Anfang Juli beginnen, hieß es.



Die Regenzeit dauert gewöhnlich einen Monat, während dieser Zeit gehen 350 bis 400 Millimeter Regen nieder.