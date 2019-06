Innerkoreanisches Volleyballturnier für Frieden auf koreanischer Halbinsel findet in Indonesien statt

Ein asiatisches Volleyballturnier für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel findet in der indonesischen Hauptstadt Jakarta statt.



Das Turnier wird anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und des ersten Jahrestags des innerkoreanischen Gipfels vom 27. April veranstaltet. Das Nationale Sportkomitee Indonesiens schlug der südkoreanischen Provinz Gyeonggi für die Eintracht zwischen Süd- und Nordkorea die gemeinsame Veranstaltung vor.



An dem Turnier nehmen Süd- und Nordkorea, Indonesien sowie Vietnam teil. Die Provinz Gyeonggi schickt eine 52-köpfige Delegation unter Leitung eines Vizegouverneurs. Dazu zählen 32 Athletinnen und Athleten einer Herrenmannschaft der Stadt Hwaseong und einer Damenmannschaft der Stadt Suwon.



Nordkorea wird laut Informationen ebenfalls 32 Athletinnen und Athleten schicken.



Die Delegationen werden am Freitag in Indonesien eintreffen. Am Samstag findet die Eröffnungsfeier statt. Das Auftaktspiel zwischen den Damenteams Südkoreas und Indonesiens ist am Sonntag geplant, es werden elf weitere Spiele folgen. Das Turnier geht am nächsten Mittwoch zu Ende.



Die Spiele zwischen Süd- und Nordkorea sind jeweils am Montag und Dienstag geplant und werden von Sender KBS 2TV live übertragen.