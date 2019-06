Xinhua: Chinas Präsident Xi in Pjöngjang eingetroffen

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ist zu Gipfelgesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Nordkorea eingetroffen.Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete am Donnerstag, dass eine Sondermaschine mit Xi an Bord gegen 11.40 Uhr am Internationalen Flughafen Pjöngjang gelandet sei. Beide hätten bereits ein erstes Gipfelgespräch geführt. Details hierzu nannte die Nachrichtenagentur jedoch nicht.Zu Xis Delegation zählen seine Ehefrau Peng Liyuan und viele hochrangige Funktionäre, darunter der Direktor des Generalbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Ding Xuexiang, und das für Auswärtiges zuständige Mitglied des Politbüros der Partei, Yang Jiechi. Auch Staatsrat und Außenminister Wang Yi sowie der Leiter der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, He Lifeng, reisten mit.Xis Visite ist der erste Nordkorea-Besuch eines obersten Staatsführers Chinas seit dem Besuch von Xis Vorgänger Hu Jintao im Oktober 2005. Es ist zudem der fünfte Nordkorea-Besuch eines chinesischen Staatspräsidenten seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern.Da Xi nur eine Nacht in Nordkorea verbringt, wird erwartet, dass Kim und Xi im Anschluss an ein Mittagessen noch am Donnerstagnachmittag zum ersten Gespräch zusammenkommen werden. Anschließend werden voraussichtlich ein Begrüßungsdinner und eine Aufführung zur Begrüßung wie eine Massengymnastik erfolgen.Es wird erwartet, dass Xi am Freitag einen Turm für die Freundschaft zwischen Nordkorea und China aufsucht. Nach einer Mittagsrunde mit Kim, die auch die zweite Gesprächsrunde darstellt, wird Xi die Heimkehr antreten.Xi und Kim werden voraussichtlich anlässlich ihres fünften Gipfeltreffens die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Staaten höherstufen und eine Erklärung für die Schaffung einer neuen Gelegenheit für eine politische Lösung der Fragen der koreanischen Halbinsel abgeben.