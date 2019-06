Verteidigungsminister entschuldigt sich wegen unbemerkter Einfahrt nordkoreanischen Boots

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hat sich wegen der unbemerkten Einfahrt eines nordkoreanischen Boots in südkoreanische Küstengewässer öffentlich entschuldigt.Jeong gab die Entschuldigung am Donnerstag ab. Ein nordkoreanisches Boot mit vier Besatzungsmitgliedern an Bord hatte letzte Woche unbemerkt vom Militär die innerkoreanische Seegrenze überquert und war zum Hafen von Samcheok gelangt.Der Minister teilte mit, die mögliche falsche Berichterstattung oder die Verheimlichung gründlich untersuchen zu wollen. Er versprach, anlässlich des Falls die Wachabteilung der Armee gründlich auf den Prüfstand stellen zu wollen und eventuell Verantwortliche strikt zur Rechenschaft zu ziehen. Um die Wiederholung eines ähnlichen Falls zu verhindern, werde die Wachsamkeit erhöht.Das Verteidigungsministerium bildete unterdessen ein gemeinsames Untersuchungsteam und schickte es zu den Einsatztruppen an der Ostküste. Das Team soll klären, ob die Truppen angemessene Maßnahmen für die Bewachung getroffen hatten.