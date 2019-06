Präsident Moon lädt U-20-Fußballer zu Dinner ein

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die U-20-Fußballnationalmannschaft für ihre Leistung bei der letzten U-20-Weltmeisterschaft gelobt.Der Staatschef lud am Mittwoch die Mannschaft zu einem Dinner an seinem Amtssitz ein. Anwesend waren 57 Personen, darunter 21 Athleten, Trainer Chung Jung-yong und der Vorsitzende des Koreanischen Fußballverbandes, Chung Mong-gyu.Der zweite Platz bei der U-20-WM sei ein Glücksfall nicht nur für Südkorea, sondern auch für den asiatischen Fußball, sagte Moon. Die Mannschaft habe den Bürgern viel Stolz und ein Glücksgefühl bereitet. Er hoffe, dass sie kräftigen Schrittes das nächsthöhere Ziel in Angriff nehmen würden.Das Ergebnis selbst sei hervorragend gewesen, besser sei jedoch der Prozess hierfür, einschließlich des gegenseitigen Vertrauens und der Fürsorge des Trainers und der Mannschaft. Die Athleten hätten den koreanischen Fußball auf eine höhere Ebene gebracht, lobte Moon.Lee Kang-in, der Gewinner des Goldenen Balls bei dem Turnier, sagte in einem Interview, dass sich die Mannschaft über die Einladung sehr freue.