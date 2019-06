Wirtschaft Südkoreas Börse kann erneut zulegen

Südkoreas Börse hat am Donnerstag den dritten Tag in Folge zulegen können.



Der Leitindex Kospi gewann 0,31 Prozent auf 2.131,29 Zähler.



Institutionelle Anleger hatten zu Aktien von Großunternehmen gegriffen, nachdem die US-Notenbank Zinssenkungen in diesem Jahr angedeutet hatte.



Kurzfristig werde der Kospi sich abhängig vom Ergebnis des geplanten Gipfelgesprächs zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping bewegen, sagte Ko Seung-hee von Mirae Asset Daewoo gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.