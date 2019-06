Chinesische Medien berichten unverzüglich über Gipfel zwischen Xi und Kim

Photo : YONHAP News

Chinesische Medien haben über das Gipfelgespräch zwischen Staatspräsident Xi Jinping und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang ungewöhnlicherweise sofort berichtet.Das Staatsfernsehen CCTV berichtete am Donnerstag in seiner Hauptnachrichtensendung Xinwen Lianbo ausführlich über den Inhalt des Gesprächs zwischen Xi und Kim.Nordkorea und China hatten früher erst nach dem Ende des Besuchs eines Staatschefs den Inhalt der Gipfelgespräche veröffentlicht.Die beispiellose unverzügliche Berichterstattung wird als Schritt verstanden, um im Vorfeld des China-USA-Gipfels am Rande des G20-Gipfels in der kommenden Woche die USA in Schach zu halten. Dahinter wird die Absicht vermutet, durch die Demonstration enger Beziehungen zwischen China und Nordkorea und Betonung der Rolle Chinas in den Fragen der koreanischen Halbinsel Nordkorea als Verhandlungskarte zu nutzen.