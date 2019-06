Kim und Xi versprechen aktive Rolle für Lösung der Probleme auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und der chinesische Präsident Xi Jinping sind am Donnerstag in Pjöngjang zu einem Spitzengespräch zusammengekommen.Wie der staatliche chinesische Sender CCTV meldete, habe Kim erklärt, dass sein Land im zurückliegenden Jahr aktive Schritte für den Spannungsabbau unternommen habe. Doch habe ein "wichtiges Land" diese Bemühungen nicht erwidert.Doch wolle Kim die Geduld aufrechterhalten und hoffe, dass die betroffenen Parteien von Angesicht zu Angesicht über Fragen betreffend die koreanische Halbinsel sprechen können.Auch habe Nordkoreas Machthaber Chinas Rolle in der Angelegenheit gewürdigt und versprochen, weiterhin für Fortschritte in Richtung einer politischen Lösung mit Peking zu kooperieren.Chinas Staatspräsident äußerte Unterstützung für eine politische Lösung der Probleme der koreanischen Halbinsel und sicherte eine aktive Rolle zu, damit die Denuklearisierung verwirklicht werden könne.China wolle jegliche Unterstützung anbieten, damit "begründete Sorgen" hinsichtlich der Sicherheit und Entwicklung thematisiert werden können, hieß es weiter.