CSIS: Nordkorea setzt Bau von Denkmal für erfolgreichen Raketenstart aus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat einer US-Denkfabrik zufolge ein Denkmal für den ersten erfolgreichen Abschuss einer ballistischen Mittelstreckenrakete größerer Reichweite (IRBM) vor zwei Jahren bauen wollen.Das schrieben Victor Cha und Joseph Bermudez vom Zentrum für Strategische und Internationale Sicherheit (CSIS) am Donnerstag (Ortszeit) auf der auf Nordkorea spezialisierten Webseite „Beyond Parallel“.Anhand von am 24. Mai gemachten Satellitenaufnahmen von der Nr. 112 Fabrik in Kusong hieß es, diese deuteten an, dass Nordkorea ein Denkmal für den erfolgreichen Start der Hwasong-12-Rakete am 14. Mai 2017 errichte.Das Denkmal scheine sich noch im Bau zu befinden. Die Arbeit scheine jedoch vor etwa sieben Monaten aus unbekannten Gründen eingestellt worden zu sein. Aktuelle Bilder deuteten an, dass die Aussetzung fortgesetzt werde, hieß es weiter.Kusong, das sich etwa 40 Kilometer nördlich vom Raketenstützpunkt in Sino-ri befindet, sei anscheinend ein Standort sowohl für Raketen der IRBM-Klasse als auch für Kurzstreckenraketen, wie die jüngsten Teststarts im Mai gezeigt hätten, hieß es weiter.Nordkorea hatte am 9. Mai in der Umgebung von Kusong zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert.