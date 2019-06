Südkorea und Russland nehmen Verhandlungen über FHA im Dienstleistungs- und Investitionsbereich auf

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erklärt, mit Russland Verhandlungen über den Abschluss eines Freihandelsabkommens auf den Gebieten Dienstleistungen und Investitionen aufzunehmen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass Handelsministerin Yoo Myung-hee und der russische Minister für Wirtschaftsentwicklung, Maxim Oreschkin, am Donnerstag in Moskau offiziell die Aufnahme von Freihandelsgesprächen verkündet hätten.Beide Länder hatten sich beim bilateralen Gipfel im Juni letzten Jahres auf den Beginn entsprechender Freihandelsgespräche geeinigt. Ende Mai wurden interne Verfahren für den Verhandlungsbeginn in beiden Ländern abgeschlossen.Südkorea hatte zuvor am 3. Juni Freihandelsgespräche mit den Philippinen gestartet. Am 10. Juni war eine grundsätzliche Einigung mit Großbritannien über einen bilateralen Freihandelspakt erzielt worden.Das Industrieministerium erläuterte, dass all diese Schritte die Handelspolitik fördern würden, um Südkoreas Handelsabhängigkeit von den USA und China zu verringern und die Exportmärtkte zu diversifizieren. Es wird auch erwartet, dass die Freihandelsgespräche mit Russland für einen besseren Vorstoß koreanischer Unternehmen in den russischen Dienstleistungsmarkt sorgen würden.