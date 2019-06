USA unterstützen Südkoreas Reishilfe für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat seine Unterstützung für die geplante Reishilfe der südkoreanischen Regierung für Nordkorea geäußert.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) am Freitag.Auf die Frage nach einem eventuellen Plan für die humanitäre Hilfe für Nordkorea antwortete das Außenministerium, dass die US-Regierung derzeit keine direkte humanitäre Hilfe für Nordkorea plane.Zugleich hieß es, Präsident Donald Trump habe seine Unterstützung für die Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea gezeigt, als er und Präsident Moon Jae-in am 7. Mai am Telefon miteinander gesprochen hätten. Die USA und Südkorea setzten sich für die enge Koordinierung ihrer einheitlichen Reaktion auf Nordkorea-Fragen ein.Es sei wichtig, dass jede Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea solche Einwohner in dem Land erreiche, die diese wirklich benötigen würden. Die USA zählten darauf, dass das Welternährungsprogramm (WFP) die Verteilung der Nahrungsmittel gründlich überwachen werde, um jegliche Zweckentfremdung zu vermeiden, hieß es weiter.Die südkoreanische Regierung hatte am Mittwoch den Plan bekannt gegeben, 50.000 Tonnen Reis über das WFP Nordkorea bereitzustellen.