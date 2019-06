Küstenwache geleitet nordkoreanisches Fischerboot zur Grenze

Photo : YONHAP News

Südkoreas Küstenwache hat ein nordkoreanisches Fischerboot zur Grenze geleitet.Nach Angaben der Küstenwache am Samstag sei das Fünf-Tonnen-Boot von einem Seeaufklärer der Marine gegen 9 Uhr rund 114 Kilometer nordöstlich von Dokdo entdeckt worden.Um 10.40 Uhr sei ein Schiff der Küstenwache vor Ort gewesen. Am Nachmittag habe die nordkoreanische Marine über den innerkoreanischen Kommunikationskanal um die Rettung des Bootes gebeten. Die Fischer hätten das Hilfsangebot abgelehnt, da ihr Motor betriebsbereit sei.Anschließend wurde das nordkoreanische Fischerboot zum Verlassen des südkoreanischen Gewässers aufgefordert. Gegen 20 Uhr sei das Schiff unter südkoreanischer Aufsicht über die Grenze in den Norden zurückgefahren.