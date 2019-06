Samsung Galaxy S10 5G verkaufte sich in Südkorea schon über eine Million Mal

Photo : KBS News

Samsung Electronics hat in Südkorea bereits über eine Million Exemplare seines Smartphones Galaxy S10 verkauft.Aus Branchenkreisen verlautete am Sonntag, dass die Marke am Wochenende übertroffen worden sei. Das Gerät wird seit dem 5. April verkauft.Im Tagesdurchschnitt seien 15.000 Galaxy S10 5G abgesetzt worden. Zur Markteinführung seien 20 Prozent der verkauften S10 5G-Modelle gewesen, in diesem Monat liege deren Anteil bei 80 Prozent.Ein Brancheninsider verriet, dass die Mobilfunkanbieter in einen erbitterten Wettbewerb um Kunden des 5G-Dienstes getreten seien. Sie würden den Kauf der Geräte stark subventionieren.