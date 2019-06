Zeitung: Trump könnte Treffen mit Kim in DMZ vorbereiten

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump könnte laut einem Zeitungsbericht anstreben, während seines Südkorea-Besuchs am Wochenende in der Demilitarisierten Zone (DMZ) mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammenzukommen.Die US-Zeitung „Washington Post“ berichtete über die Meinung einiger Experten, dass Trump anlässlich der Südkorea-Visite ein Treffen mit Kim an der innerkoreanischen Grenze vorbereiten könnte. Trump wird nach dem G20-Gipfel in Japan am Samstag zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Trotz der knappen Vorbereitungszeit könnte Trump in seinem jüngsten Schreiben an Kim eine solche Absicht angedeutet haben, fügte die Zeitung hinzu.Die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ schrieb, dass die Regierungen Südkoreas und der USA eine letzte Meinungsabstimmung über einen DMZ-Besuch während Trumps Südkorea-Reise vornähmen. In dem Bericht wurden mehrere Regierungsvertreter beider Länder zitiert.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete ebenfalls unter Berufung auf eine diplomatische Quelle in Washington, dass Trump möglicherweise die DMZ besuchen könnte.Das Präsidialamt in Seoul teilte bezüglich der Medienberichte über einen Besuch Trumps in der DMZ mit, dass bislang kein solcher Plan festgelegt worden sei.Bei seinem ersten Besuch in Südkorea im November 2017 wollte Trump gemeinsam mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in mit dem Hubschrauber zur DMZ fliegen. Der Termin wurde jedoch wegen der Wetterlage abgesagt.