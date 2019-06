Seoul bewertet Briefwechsel zwischen Kim und Trump positiv

Photo : KBS News

Das südkoreanische Präsidialamt hat den jüngsten Briefwechsel zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump positiv bewertet.Die Regierung bewerte den Austausch persönlicher Briefe in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Dynamik für den Dialog zwischen Nordkorea und den USA positiv, teilte das Blaue Haus mit. Die Regierung habe durch die Kommunikation mit den USA von Trumps Brief an Kim Kenntnis bekommen.Das Präsidialamt richtet seine Aufmerksamkeit insbesondere auf Kims Äußerung über einen interessanten Inhalt von Trumps Schreiben.Präsident Moon Jae-in hatte gesagt, dass der zuvor geschickte Brief von Kim an Trump eine interessante Passage enthalte.Beobachter vermuten, dass Kim und Trump nun versuchen, ihre Differenzen über Wege zur Denuklearisierung abzubauen.