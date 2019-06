Samsung führt US-Markt für Haushaltsgeräte 12. Quartal in Folge an

Samsung Electronics hat den US-Markt für Haushaltsgeräte das zwölfte Quartal in Folge angeführt.Laut dem US-Marktforschungsunternehmen TraQline am Sonntag erreichte Samsung im Auftaktquartal einen Anteil von 19,9 Prozent im US-Markt für Haushaltsgeräte. Sein Anteil verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich.Samsung wurde bei Kühlschränken mit 22,3 Prozent Anteil ebenfalls Spitzenreiter. Auch im globalen Markt war Samsung mit 19 Prozent führend.Die French-Door-Kühlschränke des koreanischen Herstellers machten 30,3 Prozent des entsprechenden US-Markts aus. Damit lag Samsung das 39. Quartal in Folge an der Spitze.Bei Waschmaschinen kam Samsung auf 20,4 Prozent im US-Markt. Bei Frontlader-Waschmaschinen erreichte Samsung 31 Prozent Anteil und wurde Marktführer mit einem großen Vorsprung von fast zehn Prozentpunkten vor dem Zweitplatzierten. Das Unternehmen führte auch den globalen Markt für Frontlader-Waschmaschinen mit 17 Prozent Anteil an.