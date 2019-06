Ministerium bekräftigt Wunsch nach Korea-Gipfel noch vor Südkorea-USA-Gipfel

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat es erneut als wünschenswert bezeichnet, dass ein innerkoreanischer Gipfel noch vor dem diese Woche geplanten G20-Gipfel und dem Südkorea-USA-Gipfel zustande kommt.Die entsprechende Position wiederholte Ministeriumssprecher Lee Sang-min am Montag vor der Presse.Die Regierung unternehme von dieser Position aus vielfältige Bemühungen, damit bald Gespräche zwischen beiden Koreas und den USA sowie Gespräche zwischen Nordkorea und den USA wiederaufgenommen werden könnten, hieß es.Die Regierung hatte die Position vertreten, dass es wünschenswert sei, dass ein innerkoreanischer Gipfel für den Austausch über die Absichten der Staatschefs vor dem Ende Juni geplanten Südkorea-Besuch von US-Präsident Donald Trump stattfinde.Unter Berücksichtigung diplomatischer Termine wie des G20-Gipfels am Freitag und Samstag in Osaka halten Beobachter es jedoch kaum für möglich, einen Korea-Gipfel gemäß dem Wunsch Seouls abzuhalten.