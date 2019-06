BTS beenden Fantreffen in Korea erfolgreich

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat ihr fünftes globales Fantreffen erfolgreich abgeschlossen.Laut ihrer Agentur Big Hit Entertainment fand die Veranstaltung „BTS 5th Muster: Magic Shop“ am 15. und 16. Juni in Busan und am 22. und 23. Juni in Seoul statt.Daran nahmen insgesamt 258.000 Fans teil. Die Treffen erfolgten in Form von Aufführungen vor dem Publikum sowie über Live-Übertragungen für weitere Fans auf großen Bildschirmen im Freien sowie in einer Applikation.Die Stadt Seoul beleuchtete mehrere wichtige Gebäude wie das Rathaus und den N Seoul Tower in der Farbe Lila, der Symbolfarbe der Boygroup, und unterstützte die Fanveranstaltung auf diese Weise.