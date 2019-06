Seoul: US-Präsident wird am Samstag zu offiziellem Besuch in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump wird am Samstag zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in Südkorea erwartet.Er wird am Sonntag mit Präsident Moon Jae-in zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen.Den entsprechenden Besuchstermin gab die Sprecherin des Präsidialamtes in Seoul, Ko Min-jung, am Montag vor der Presse bekannt.Ein Südkorea-USA-Gipfel wird zum achten Mal nach Moons Amtsantritt stattfinden und 80 Tage nach dem letzten Gipfel im April in Washington erfolgen. Trump wird als US-Präsident zum zweiten Mal nach Südkorea reisen. Seine letzte Visite in dem Land erfolgte im November 2017.Ko sagte, dass Trumps Besuch auf Moons Einladung bei ihrem letzten Treffen im April erfolge. Er werde am Samstagnachmittag in Südkorea eintreffen.Beim Gipfelgespräch am Sonntag am Amtssitz des Präsidenten würden beide Seiten tiefgründige Diskussionen über Wege für eine enge Kooperation durchführen, um das bilaterale Bündnis weiter zu festigen und einen dauerhaften Frieden durch eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu schaffen.Über Details des Besuchsprogramms würden Südkorea und die USA noch diskutieren, hieß es weiter.Trump wird am Sonntagnachmittag von der Luftwaffenbasis Osan aus nach Washington aufbrechen.