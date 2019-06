US-Sondergesandter kommt vor Südkorea-USA-Gipfel nach Seoul

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für die Nuklearverhandlungen mit Nordkorea kommt vor dem Südkorea-USA-Gipfel nach Seoul.Stephen Biegun wird laut Angaben mehrerer Quellen am Donnerstag in Seoul eintreffen und die Vorbereitungen auf das Spitzentreffen am Sonntag unterstützen.Offenbar will Biegun mit seinem direkten Ansprechpartner in Südkorea, Lee Do-hoon, Details der Agenda des Spitzengesprächs erörtern.Lee war letzte Woche für Gespräche über Nordkoreas Denuklearisierung im Washington. Er hatte außer Biegun auch andere US-Beamte getroffen.Südkoreas Präsidialamt hatte am Montag offiziell bestätigt, dass Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump am Sonntag zu einem Spitzentreffen in Seoul zusammenkommen. Dabei sollen mehrere auf Nordkorea bezogene Themen besprochen werden.Zuletzt keimte Hoffnung auf, dass die USA und Nordkorea ihre Atomverhandlungen wiederaufnehmen könnten. Anlass zu Optimismus gab ein Briefwechsel zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.