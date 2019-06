Südkorea plant Vergünstigungen für Veteranen des Koreakriegs und deren Nachfahren

Photo : YONHAP News

Südkorea plant verschiedene Vergünstigungen für Veteranen des Koreakriegs (1950-53) und deren Nachfahren.Das Justizministerium kündigte am Montag eine Reihe von Maßnahmen anlässlich des 69. Jahrestags des Ausbruchs des Koreakriegs an.Davon profitieren Veteranen und deren Nachfahren aus fast zwei Dutzend Ländern, die in dem Konflikt auf Südkoreas Seite gekämpft hatten.Ab August können sie ein für fünf Jahre gültige Mehrfachvisum erhalten. Einzelne Personen können von einer schnellen Personenkontrolle am Flughafen profitieren.Junge Talente aus diesen Ländern können ein Daueraufenthaltsrecht in Südkorea erhalten, wenn sie das Ausbildungsprogramm Global Korea Scholarship absolviert haben.Laut Justizminister Park Sang-ki solle mit der Gegenleistung für die für Südkorea erbrachten Opfer Südkoreas Image bei künftigen globalen Führungskräften verbessert werden. Auch solle auf diese Weise die Freundschaft mit diesen Ländern vertieft werden.Rund 1.958.000 Soldaten aus 22 Ländern hatten in dem dreijährigen Konflikt auf südkoreanischer Seite gekämpft.