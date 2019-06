Kyodo: Tokio teilte Seoul quasi ablehnende Position zu bilateralem Gipfel bei G20-Gipfel mit

Photo : KBS News

Die japanische Regierung hat der südkoreanischen Regierung bereits ihre Meinung mitgeteilt, dass ein bilaterales Gipfelgespräch am Rande des anstehenden G20-Gipfels in Osaka kaum möglich sei.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Montag unter Berufung auf eine diplomatische Quelle. Aus Termingründen sei es schwierig, ein bilaterales Gipfeltreffen abzuhalten, lautete die Mitteilung.Der japanische Premierminister Shinzo Abe werde vor der Eröffnung des G20-Gipfels am Freitag die endgültige Entscheidung treffen, ob tatsächlich kein Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in stattfinde, hieß es.Ein japanischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur, das Umfeld für die Abhaltung eines Spitzentreffens zwischen Südkorea und Japan sei nicht passend. Es werde kein Treffen zustande kommen, solange Präsident Moon seinen Kurs nicht ändere.Abe hege nun größeres Misstrauen gegenüber Moon, da Südkorea keine für Japan akzeptable Lösung für die Frage der Zwangsrekrutierung vorgestellt habe, hieß es weiter.Japan hatte wegen der Urteile des südkoreanischen Obersten Gerichtshofs für die Entschädigung von Zwangsarbeitern zur japanischen Kolonialzeit Südkorea aufgefordert, ein Schlichtungsgremium einzusetzen. Südkorea hatte die Forderung nicht akzeptiert und stattdessen vorgeschlagen, frühere Zwangsarbeiter mit freiwilligen Spenden von Unternehmen beider Länder abzufinden.