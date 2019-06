Vizeaußenministertreffen zwischen Nordkorea und Russland in Moskau

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland haben am Montag (Ortszeit) in Moskau ein Treffen zwischen ihren Vizeaußenministern abgehalten.Das teilte das russische Außenministerium in einer Pressemitteilung im Anschluss an das Treffen mit.Nordkoreas Vizeaußenminister Im Chon-il und sein russischer Amtskollege Igor Morgulow hätten über anstehende Angelegenheiten der bilateralen Kooperation diskutiert. Beide Seiten hätten auch Meinungen über die Situation auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht. Dabei sei der Fokus auf die Notwendigkeit der Verstärkung der Kooperation für eine umfassende Lösung regionaler Fragen der koreanischen Halbinsel gelegt worden, hieß es.Es wird davon ausgegangen, dass Im und Morgulow intensiv über Wege zur Umsetzung der Vereinbarungen diskutierten, die beim Gipfel zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im April in Wladiwostok erzielt worden waren.Beide Länder haben kontinuierlich über den Bau einer Fahrzeugbrücke über den Fluss Tumen (Duman) an ihrer Grenze, die Belebung ihres Rajin-Chassan-Projekts für logistische Zusammenarbeit und eine Verlängerung des Aufenthalts nordkoreanischer Arbeiter in Russland diskutiert.