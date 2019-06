US-Beamtin: Nordkoreas Denuklearisierung hat Priorität bei Südkorea-USA-Gipfel

Photo : YONHAP News

Laut einer leitenden Beamtin des US-Außenministeriums wird Nordkoreas Denuklearisierung ganz oben auf der Tagesordnung beim anstehenden Gipfel zwischen Südkorea und den USA stehen.Die entsprechende Äußerung machte Joy Yamamoto, Direktorin des Büros für koreanische Angelegenheiten, bei einem südkoreanisch-US-amerikanischen strategischen Forum am Montag (Ortszeit) in Washington.Bezüglich des Südkorea-Besuchs von US-Präsident Donald Trump am Samstag und Sonntag sagte Yamamoto, die Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas seien die wichtigste Angelegenheit, mit der Südkorea und die USA konfrontiert seien. Es stehe außer Frage, dass die Angelegenheit das Thema Nummer eins für das Treffen zwischen den Staatschefs beider Länder sein werde.Zugleich betonte sie das bilaterale Bündnis zwischen Südkorea und den USA. Man müsse sich an die anhaltenden und gefestigten Bündnisbeziehungen zwischen beiden Seiten erinnern. Die Allianz umfasse viel mehr Bereiche, die über die Nordkorea-Angelegenheit hinausreichen. Beide Seiten müssten sich in verschiedenen Bereichen bemühen, um das Bündnis zu verbessern, forderte sie.Sie bekräftigte die Position der USA, dass Südkorea mehr für die Stationierung der US-Truppen in seinem Land zahlen müsse. Die Trump-Regierung wolle Verhandlungen mit Südkorea über die Aufteilung der Verteidigungskosten wieder aufnehmen, sobald eine Überprüfung der Angelegenheit abgeschlossen sei, hieß es. Daher steht es im Zentrum der Aufmerksamkeit, ob Trump beim Gipfel mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in die Anhebung des Beitrags fordern wird.