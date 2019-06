Internationales Denkmal für Gefallene im Koreakrieg auf Hawaii eingeweiht

Auf Hawaii ist ein Denkmal für im Koreakrieg gefallene Soldaten errichtet worden.



Das berichtete die lokale Zeitung „Hawaii Tribune-Herald“ am Montag (Ortszeit).



Die Enthüllung des Denkmals fand am Samstag (Ortszeit) im Wailoa State Recreation Area in Hilo in Anwesenheit von 200 Menschen statt. Das Denkmal ist 52 Mitgliedern des Militärs der Insel Hawaii, die im Koreakrieg getötet wurden, und fünf weiteren, die während des Kriegs an anderen Ursachen starben, gewidmet.



Laut dortigen Beamten unternahm die Big Island Nr. 231 Ortsgruppe des US-Vereins von Koreakriegsveteranen KWVA in den letzten 15 Jahren Bemühungen, um das Denkmal zu errichten.



Der südkoreanische Generalkonsul Kim Choon-goo nahm an der Enthüllungszeremonie teil. Er habe gesagt, dass Hawaii die höchste Opferzahl pro Kopf im Koreakrieg erlitten habe, hieß es.