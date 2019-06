Nationales 69. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs

Zum 69. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs hat das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten eine Zeremonie veranstaltet.



Die Zeremonie begann um 10 Uhr in Seoul unter dem Thema „Aufopferung und Mut für den Schutz der Republik Korea mit Frieden und Wohlstand belohnen“. Anwesend waren 4.000 Personen, darunter Kriegsveteranen aus dem In- und Ausland, ausländische Diplomaten und Vertreter der Regierung.



Während der Veranstaltung wurde ein Video über den Ausbruch und den Verlauf des Koreakriegs gezeigt. Zudem wurden Briefe von Kriegsteilnehmern an ihre Familien vorgestellt. Auch wurde ein Gefecht nachgestellt.



An 216 Orten im Lande fanden Zeremonien anlässlich des Jahrestags des Ausbruchs des Koreakriegs statt.