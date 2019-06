Peking protestiert gegen drohende Sanktionierung chinesischer Bank

Photo : YONHAP News

Die Regierung in Peking hat gegen die drohende Sanktionierung einer chinesischen Bank protestiert.Grund ist ein Bericht der "Washington Times", nach dem die US-Regierung einer großen chinesischen Bank den Zugang zum US-Finanzsystem versperren wolle. Der Bank wird vorgeworfen, Nordkorea-Sanktionen verletzt zu haben.Der Sprecher des Außenministeriums Geng Shuang sagte auf einer Pressekonferenz am Dienstag, dass die chinesische Regierung die UN-Resolutionen wortgetreu umsetze. Chinesische Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen würden ebenfalls dazu aufgerufen.Peking bleibe bei seinem Widerstand gegen zunehmende Restriktionen gegen chinesische Firmen und hoffe auf eine Verstärkung der bilateralen Beziehungen der USA mit anderen Ländern auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht.Die "Washington Times" hatte am Montag geschrieben, dass eine Großbank, bei der es sich vermutlich um die Shanghai Pudong Development Bank handele, ihren Zugang zum US-Finanzsystem verlieren könnte.Es handelt sich um Chinas neuntgrößte Bank, sie ist ähnlich groß wie Goldman Sachs.