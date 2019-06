Südkorea will Bau zweiten Flughafens auf Jeju vorantreiben

Photo : YONHAP News

Südkorea will den Bau eines zweiten Flughafens auf der Insel Jeju vorantreiben.Vorläufigen Planungen zufolge soll der Flughafen schon 2025 fertig sein. Die Route zwischen Jeju und Gimpo in Seoul sei die meistgeflogene Strecke der Welt, erklärte ein hoher Beamter des Transportministeriums am Dienstag bei einer Beratung in der Verwaltungsstadt Sejong City.Dort hatten Regierungsbeamte und zivile Experten über das Vorhaben diskutiert.Derzeitige Pläne sehen vor auf einer Fläche von 7,6 Millionen Quadratmetern in Seongsan, Seogwipo einen Flughafen für Inlandsverbindungen zu bauen.Das Transportministerium erwartet, dass ein offizieller Entwurf noch dieses Jahr ausgearbeitet wird.