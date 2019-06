Präsidialer Chefsekretär Cho wird als Justizminister gehandelt

Photo : YONHAP News

Cho Kuk, der präsidiale Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten, wird als Justizminister gehandelt.Das Präsidialamt wählte laut Informationen Cho als einen der Kandidaten für den Posten aus und sammelt Meinungen über seine Person.Cho ist seit dem Amtsantritt der amtierenden Regierung vor 25 Monaten als Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten tätig und damit am längsten unter den Chefsekretären im Amt.In politischen Kreisen wurde die Möglichkeit genannt, dass Cho bei der Parlamentswahl im kommenden Jahr in Busan, seiner Heimatstadt, kandidieren könnte. Cho wies die Spekulationen bislang entschieden zurück.Cho war vor seinem Wechsel ins Präsidialamt Juraprofessor an der Seoul Nationaluniversität.