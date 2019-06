Zeitung: USA forderten von Südkorea Entsendung von Kriegsschiff in Südchinesisches Meer

Photo : YONHAP News

Laut einem Zeitungsbericht haben die USA Südkorea gebeten, ein Kriegsschiff ins Südchinesische Meer zu entsenden.Das schrieb die in Hongkong erscheinende Zeitung „South China Morning Post“ am Dienstag unter Berufung auf eine diplomatische Quelle in Südkorea.Südkorea stehe angesichts des Streits zwischen den USA und China unter einem enormen Druck. Die USA hätten Südkorea gebeten, als Geste des Protests ein Kriegsschiff ins Südchinesische Meer zu verlegen. Die südkoreanische Regierung habe dies abgelehnt und die Entscheidung damit begründet, dass sie ihre Kapazitäten für die Verteidigung auf die Bedrohung durch Nordkorea konzentrieren müsse, hieß es.Anrainerstaaten des Südchinesischen Meeres sind China, die Philippinen, Indonesien und Vietnam. Weil das Gebiet mit Bodenschätzen gesegnet ist, kommt es immer wieder zu Gebietsstreitigkeiten.China errichtete militärische Anlagen auf künstlichen Inseln und hält Flugmanöver ab, um die Zone effektiv zu besetzen. Die USA unternehmen Operationen für die Freiheit der Schifffahrt. Sie fordern ihre Bündnispartner zur Mitwirkung auf, um China unter Druck zu setzen.