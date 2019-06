US-Außenministerium betont Willen für Freiheitsschutz anlässlich des Jahrestags des Koreakriegs

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat anlässlich des 69. Jahrestags des Ausbruchs des Koreakriegs die Entschlossenheit Südkoreas und der USA für den Freiheitsschutz betont.Ministeriumssprecherin Morgan Ortagus schrieb am Dienstag (Ortszeit) auf ihrem Twitterkonto, das Jubiläum des Koreakriegs erinnere an den selbstlosen Mut der alliierten Truppen und den Willen der USA und der Republik Korea, die Freiheit gegen die Aggression in der Vergangenheit und der Zukunft zu verteidigen.Diese Geschichte sollte in der indopazifischen Region und auf der ganzen Welt gelehrt werden. Sie sollte nicht vergessen oder verzerrt dargestellt werden, hieß es weiter.Die südkoreanische Botschaft veranstaltete am Dienstag am Denkmal für Veteranen des Koreakriegs in Washington eine Gedenkfeier für die Gefallenen des Koreakriegs. Daran nahmen auch US-Regierungsvertreter teil, darunter Marc Knapper, ein für Ostasien und Pazifik zuständiger leitender Beamter im Außenministerium.