Saudi-Arabiens Kronprinz besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman al-Saud wird am heutigen Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Der Besuch des Kronprinzen und stellvertretenden Premierministers des Königreichs erfolgt auf Einladung von Präsident Moon Jae-in.Bin Salman besucht zum ersten Mal Südkorea und als erster Thronfolger Saudi-Arabiens seit 1998.Saudi-Arabien ist Südkoreas wichtigster Erdöllieferant und größter Partner der Wirtschaftskooperation im Nahen Osten.Präsident Moon wird am Mittwochvormittag an seinem Amtssitz mit dem Kronprinzen zu einem Gespräch zusammenkommen. Beide werden der Unterzeichnung von Absichtserklärungen beiwohnen.Moon wird anschließend eine offizielle Mittagsrunde für den Kronprinzen veranstalten. Anwesend sein werden auch Unternehmer, einschließlich der Chefs der vier größten Unternehmensgruppen Südkoreas wie der Vizevorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong.Saudi-Arabien hatte 2016 seine Vision 2030 vorgestellt, um die Industriestruktur zu verändern und den Schwerpunkt von der Ölindustrie auf High-Tech-Bereiche wie IKT zu verlegen. Daher wird erwartet, dass der Kronprinz mit der südkoreanischen Seite über Wege zur Kooperation mit koreanischen Unternehmen für die Verwirklichung dieser Vision diskutieren wird.