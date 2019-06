Wirtschaft Samsung Electronics in sechs Ländern unter den zehn besten Arbeitgebern

Samsung Electronics zählt laut einer Studie in sechs Ländern zu den zehn besten Arbeitgebern.



Randstad, ein globales Beratungsunternehmen für Humanressourcen, führte jüngst in 32 Ländern die Studie Employer Brand Research 2019 durch.



Randstad befragt jedes Jahr Arbeitnehmer in einzelnen Ländern zu Lohnniveau, Nebenleistungen, Stabilität und Karrieremanagement. Anhand der Umfrageergebnisse veröffentlicht das Unternehmen die Liste der zehn besten Arbeitgeber.



In der diesjährigen Studie belegte Samsung Electronics in Polen, der Ukraine und Brasilien den ersten Platz. Samsung hatte in Polen und Brasilien auch letztes Jahr an der Spitze gelegen. Samsung betreibt in Polen eine Fabrik für Haushaltsgeräte und stellt in Brasilien Mobiltelefone her.