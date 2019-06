Regierung will 70 Billionen Won für Förderung von Dienstleistungssektor bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will in den nächsten fünf Jahren aussichtsreichen Dienstleistungsindustrien öffentliche Kredite in Höhe von 70 Billionen Won (60 Milliarden Dollar) zur Verfügung stellen.Entsprechende Maßnahmen zur Förderung aussichtsreicher Dienstleistungsindustrien wie Tourismus, Logistik, Gesundheitspflege und Content legte Finanzminister Hong Nam-ki am Mittwoch bei einer Sitzung mit den für Wirtschaft zuständigen Ministern vor. Die Entwicklung der Dienstleistungsbranche sei dringend erforderlich, um die Volkswirtschaft auf ein höheres Niveau zu bringen, betonte er.Er versprach, die Obergrenze für die sofortige Steuerrückerstattung in steuerfreien Läden von derzeit einer Million Won auf zwei Millionen Won zu erhöhen, um ausländische Touristen zu Einkäufen zu ermutigen. Die Unterstützung für einen baldigen Baubeginn eines Themenparks in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi wurde ebenfalls versprochen.Der Minister stellte auch in Aussicht, das System für die Sperrung von Online-Spielen für Jugendliche in den Nachtstunden schrittweise zu verbessern.Er forderte außerdem die Nationalversammlung auf, den Nachtragshaushaltsplan der Regierung zügig zu billigen. Die Regierung wolle gründliche Vorbereitungen treffen, damit mindestens 70 Prozent der zusätzlichen Ausgaben noch im dritten Quartal getätigt würden, sollte das Zusatzbudget noch Anfang Juli verabschiedet werden.