Trump schlug in Brief an Kim Verhandlungen auf Arbeitsebene vor

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat in seinem jüngsten Schreiben an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un offenbar vorgeschlagen, durch Verhandlungen auf Arbeitsebene eine Annäherung zu suchen.Das erfuhr KBS aus gut informierten Kreisen. Er habe dann die Hoffnung geäußert, dass ein dritter Gipfel durch solche Verhandlungen zustande komme.Nordkoreas Medien präsentierten am Sonntag Trumps Schreiben an Kim. Der Brief besteht aus vier Teilen.Laut einer über die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA gut informierten Quelle teilte Trump darin Kim zunächst die Bereitschaft mit, freundliche Beziehungen aufrechtzuerhalten.Anschließend schlug Trump hinsichtlich der Verhandlungen über die Denuklearisierung vor, dass beide Seiten durch Verhandlungen auf Arbeitsebene eine Annäherung anstreben. Damit zeigte er eine flexible Haltung und reagierte quasi auf Kims Forderung nach einem neuen Kalkül.Diese Haltungsänderung der USA ist offenbar der Grund dafür, warum Kim seine Zufriedenheit mit Trumps Brief äußerte und Dank für dessen Mut aussprach.Trump teilte dann die Absicht mit, bald einen dritten Nordkorea-USA-Gipfel abzuhalten. Er möchte Kim in baldiger Zukunft wieder treffen, schrieb er. Kim hatte eine Frist für Gespräche mit den USA zum Jahresende gesetzt.