Internationales Zeitung: Japan will Südkorea nicht zu Flottenparade einladen

Die Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte haben beschlossen, die südkoreanische Marine nicht zu ihrer im Oktober geplanten Flottenparade einzuladen.



Das schrieb die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Mittwoch.



Das japanische Verteidigungsministerium habe bekannt gegeben, dass am 14. Oktober in der Sagami-Bucht in der Nähe von Tokio eine Flottenparade der Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte stattfinde, hieß es. Japan wolle offenbar neben den USA, Australien und Indien auch China dazu einladen, jedoch nicht Südkorea. Grund sei die Konfrontation wegen eines bedrohlichen Flugs eines japanischen Aufklärers über einem südkoreanischen Kriegsschiff im Dezember.



Der Austausch im Militärbereich zwischen beiden Ländern ist eingefroren. Japan nahm an einer internationalen Übung im April vor der Küste der südkoreanischen Stadt Busan nicht teil. Südkorea hatte zuvor im Februar den Besuch eines Flottenkommandeurs in Japan abgesagt.



Die japanische Zeitung „Sankei Shimbun“ hatte bereits im Februar unter Berufung auf mehrere Regierungsvertreter geschrieben, dass Japan keine Einladung an die südkoreanische Marine für die Teilnahme an einer Flottenparade im Oktober geschickt habe.



Ein südkoreanisches Kriegsschiff hatte im Oktober 2015 zum letzten Mal an einer Flottenparade in Japan teilgenommen.