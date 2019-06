Nordkorea kritisiert US-Außenminister Pompeo

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat US-Außenminister Mike Pompeo wegen seiner Äußerung über Nordkorea-Sanktionen kritisiert.Ganz gleich wie sich die Staatschefs Nordkoreas und der USA bemühten, seien verbesserte Beziehungen und die Denuklearisierung kaum zu erwarten, solange die gegenüber Nordkorea feindselig gestimmten "Politikmacher" die Politik der USA bestimmen würden, warnte ein Sprecher des Pjöngjanger Außenministeriums am Mittwoch.Der Sprecher warf Pompeo Haarspalterei vor, wenn er unterstelle, dass Sanktionen den Dialog zwischen Nordkorea und den USA ermöglichen würden. Die Kritik bezog sich auf Pompeos Äußerung vom Sonntag, dass derzeit über 80 Prozent der nordkoreanischen Wirtschaft von Sanktionen betroffen seien. Das sei so wichtig, dass alle sich daran erinnern müssten, sagte der Minister.Dies stelle eine Herausforderung der Gemeinsamen Erklärung Nordkoreas und der USA dar, die beim Gipfel in Singapur angenommen worden sei, betonte der nordkoreanische Sprecher. Dies sei der Höhepunkt der feindseligen Handlungen gegen Nordkorea.