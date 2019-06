Politik Börse in Seoul schließt kaum verändert

Südkoreas Börse hat am Mittwoch unverändert geschlossen.



Der Leitindex Kospi gewann 0,01 Prozent auf 2.121,85 Zähler. Die US-Börse hatte am Dienstag verloren, nachdem der Chef der Notenbank Jerome Powell eine abwartende Haltung angekündigt hatte.



Die Fed solle angesichts kurzfristigen oder vorübergehenden Ereignissen nicht überreagieren, hatte er gesagt.



Der koreanische Index habe sich offenbar vom US-Aktienmarkt leiten lassen, doch überwiege bei den Anlegern vor dem G20-Gipfel in Japan weiterhin eine abwartende Haltung, sagte Lee Young-gon Hana Financial Investment.