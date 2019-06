Präsident Moon kommt in Japan mit Xi Jinping und Wladimir Putin zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird diese Woche mit mehreren Regierungschefs zusammenkommen.Am Rande des G20-Gipfels in Osaka wird Moon Chinas Präsident Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen.Das Präsidialamt veröffentlichte am Mittwoch Moons Reiseplan. Er werde am Donnerstag um 17.30 Uhr mit Xi zusammenkommen. Beide würden über bilaterale und multilaterale Angelegenheiten sprechen, darunter die Zusammenarbeit, um die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea über die Denuklearisierung wieder in Gang zu bringen.Den russischen Präsidenten Putin werde er am Freitag um 22.45 Uhr treffen. Dabei stehe die Verstärkung der Kooperation mit Moskau im Mittelpunkt, die auch auf Fortschritte bei den Nukleargesprächen zwischen Nordkorea und den USA abziele.Zuvor am Freitag wird Südkoreas Staatsoberhaupt mit dem indischen Premierminister Narendra Modi und dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo zusammenkommen. Darüber hinaus sind Treffen mit den Regierungsspitzen von Argentinien, den Niederlanden und Kanada geplant. Die Termine hierfür sollen später bestätigt werden.