Südkorea und Saudi-Arabien vereinbaren Ausbau der Wirtschaftszusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Südkorea und Saudi-Arabien haben einen Ausbau der Wirtschaftszusammenarbeit vereinbart.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Mittwoch mit, dass Minister Sung Yun-mo und sein Amtskollege Khalid Al-Falih Vorverträge für die Zusammenarbeit bei umweltfreundlichen Autos und Zulieferteilen der Automobilindustrie unterzeichnet hätten.Auch hätten südkoreanische Unternehmen wie S-Oil und Hyundai Heavy Industries Vorverträge und andere Verträge mit saudi-arabischen Firmen im Wert von 8,3 Milliarden Dollar unterzeichnet.Darüber hinaus gab Südkorea offiziell seinen Plan bekannt, ein "Vision Office" in Saudi-Arabien zu eröffnen. Damit soll ein Beitrag zur Verwirklichung der Vision 2030 geleistet werden. Mit der Vision will Saudi-Arabien seine Abhängigkeit vom Öl reduzieren, seine Volkswirtschaft auf eine breitere Grundlage stellen und die Daseinsvorsorge verbessern.