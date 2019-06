Internationales Obergericht fordert japanische Firma zur Entschädigung weiterer Opfer der Zwangsrekrutierung auf

Wieder einmal haben frühere Zwangsarbeiter in einer Entschädigungsklage gegen ein japanisches Unternehmen gesiegt.



Das Obergericht Seoul wies am Mittwoch in einer von sieben Opfern der Zwangsarbeit eingereichten Klage die Berufung von Nippon Steel zurück. Damit wurde das Urteil der ersten Instanz bestätigt, dass der Stahlhersteller jedem Opfer 100 Millionen Won (87.000 Dollar) Entschädigung zahlen müsse.



Die Kläger waren zwischen 1942 und 1945 während des Zweiten Weltkriegs für die Zwangsarbeit in Stahlwerken des Vorgängerunternehmens von Nippon Steel mobilisiert worden.



Der südkoreanische Oberste Gerichtshof hatte im Oktober in einer anderen Entschädigungsklage geurteilt, dass Nippon Steel jedem von vier Opfern der Zwangsrekrutierung 100 Millionen Won zahlen müsse.