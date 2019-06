KCNA: Vizeaußenminister Nordkoreas und Russlands tauschen sich über regionale Fragen aus

Photo : YONHAP News

Die Vizeaußenminister Nordkoreas und Russlands haben Gespräche geführt, um sich über regionale und internationale Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse auszutauschen.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Vizaußenminister Im Chon-il und sein russischer Amtskollege Igor Morgulow seien am Montag in Moskau zusammengekommen.Die Nachrichtenagentur nannte keine Details der erörterten Angelegenheiten. Es wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisse des jüngsten Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in Pjöngjang mitgeteilt wurden. Beide diskutierten vermutlich auch über Wege zur Kooperation in Angelegenheiten betreffend die koreanische Halbinsel im Vorfeld des G20-Gipfels.Russland hatte zuvor am Dienstag bekannt gegeben, dass beide Vizeaußenminister über die bilaterale Kooperation diskutiert und Meinungen über die Situation auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht hätten.